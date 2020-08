Prima de Luis Miguel afirma tener más datos de la supuesta madre del 'Sol de México'

Ciudad de México.- El pasado viernes, la prima de Luis Miguel informó que pretende realizarle un examen de ADN a Honorina Montes con el fin de confirmar si es en realidad Marcela Basteri.

Cabe mencionar que desde 1986 no se sabe nada de ella, por lo que se ha pensado que escapó a Sudamérica, al no soportar los tratos de su su expareja Luis Rey.

En un programa argentino, Flavia Basteri, prima de Luis Miguel aseguró que la mujer que ahora está internada en un hospital neuropsiquiátrico en Buenos Aires, y que pronto le realizarán un examen de ADN.

es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen ‘soy yo, pero no lo puedo decir’… ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado… y que solo sabemos nosotros”, confesó.

Por último Flavia, aseguró que sus planes no son colgarse de la fama de Luis Miguel, sino tratar de encontrar a su tía y ayudar a la supuesta madre del 'Sol de México'.

Me dicen que me quiero colgar de mi primo. A mí no me interesa Luis Miguel, quiero que me hagan el ADN para saber si es mi tía, que disfrute sus últimos años y que puede ir a ver a su hermana a Italia. Es un ser hermoso”, comentó.