Tras 40 días de sufrimiento, conductor de 'VLA' y su familia dan negativo a Covid-19

View this post on Instagram

WELCOME TO THE BIG REVEAL!!! - - - Gracias @happyworldmexico por el increiu0301ble gender reveal! ud83dudcf8 @tamaragaleklphotography ud83dudc57 @kettalboutique - - #babypenichecid #baby2 #fampenichecid #Familiapenichecid #babyboy #babygirl #genderreveal #mexico #babybump #eventplanner #sexodelbebe #partydecor #momtobe #family #weekspregnant #newborn #maternity #momlife #boy #girl #genderrevealideas #genderrevealparty #balloons #baby #pinkorblue #babies #pink #blue #genderparty #happiness