Tras despido de 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante da devastadora noticia: "Duele mucho"

Duele mucho te er que despedir a un amigo, a un hermano de profesiu00f3n, anoche falleciu00f3 de un infarto nuestro director de Iluminacion @manolotoledom, o lo puedo creer, compau00f1ero de 1000 batallas y las que nos faltaron. Te vamos a extrau00f1ar.