Tras ser edecán en TV Azteca y estar presa por asesinato, actriz hace fuerte confesión en Televisa

Ciudad de México.- La actriz y modelo uruguaya Paola Durante fue acusada de conspirar en el asesinato del conductor Paco Stanley y estuvo casi dos años en prisión en la CDMX por un crimen que no cometió.

Paola, entonces de 24 años y con una hija de 5, era edecán en el programa de Stanley en TV Azteca Una tras otra. El 7 de junio de 1999, el presentador fue asesinado en un restaurante tras terminar el programa.

Al salir de prisión, a Paola le costó mucho trabajo retomar su carrera, pues mucha gente le cerró las puertas. Incluso, tuvo que trabajar de bailarina en un centro nocturno para pagar sus deudas. Posteriormente, consiguió participar en algunos proyectos para Televisa y posó para algunas revistas.

Paola, quien se volvió cristiana hace un tiempo, publicó un libro llamado No es color de rosa contando el infierno por el que pasó. En una plática con Pepillo Origel y Martha Figueroa para su programa Con Permiso, Paola contó un poco de su experiencia.

Lo peor que me pasó a mí fue ir por esos pasillos. Cuando me ponen un número, fue lo peor del mundo para mí, dije '¿Qué estoy viviendo?' Yo no soy una asesina".

Contó que no entiende por qué la vincularon a su asesinato, pero que le dijeron "que había gente muy pesada involucrada" y que ella prefirió no saber más. "Pensaban que yo era una niñita extranjera y que nadie me iba a defender", recuerda. Expresó que su mamá y su hija, quien ahora tiene 24 años, le dieron fuerza para salir adelante.

Los antecedentes penales no me los han quitado y no me los van a quitar. Estoy marcada en todas las computadoras de México, del mundo, de todos lados".

Sufrí mucho. Una vez una revista puso: 'Paola Durante dice que mantiene a todas las reclusas'. Entonces las custodias enseñaron la revista y dicen: 'Miren, la guerita'. Y entonces llegó la más canija y me dijo: '¿De cuánto va a ser?'. Tuve que enfrentarla y explicarle cómo eran los medios; sí lo entendió pero era una cosa tras otra".

La uruguaya también habló de la impresionante transformación física a la que se sometió, pues en la actualidad luce muy diferente a como se veía en esos entonces.

Cambió su cabellera rubia y se sometió a múltiples cirugías, todo para que ya no la reconocieran en la calle y le gritaran "asesina".

Ya no soy rubia. Me encanta ser morena, estoy feliz. Voy por la calle y ya nadie me grita asesina. Me decían todo el tiempo: 'Ahí va la asesina'. Una vez fui a un restaurante y había un niñito y la mamá le dijo: 'Mira, ella es una asesina'. Si no puedo ser la que hizo un libro o la que estuvo en un programa, siempre es la de Paco Stanley, la que mató. Cuando me convierto en morena nadie me reconoce", confesó.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable/Con Permiso