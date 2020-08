Carlos Rivera habla de su difícil pasado por TV Azteca al estar 'controlado' por la televisora

View this post on Instagram

Hoy era el du00eda en el que cantaru00eda en el Teatro Real de Madrid. Tantos planes que han tenido que moverse por culpa de la pandemia. Y por mu00e1s que cuestionemos, hay cosas que no pueden cambiar, aunque su00ed nuestra actitud y manera de ver las cosas. Este au00f1o no se pudo, pero se podru00e1. Cuando tenga que ser. Todo mi amor a mis Riveristas de Espau00f1a y de todas partes. u2764ufe0f