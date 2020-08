"Duele que lo molesten": Verónica Castro defiende a Cristian por las acusaciones de agresión

Ciudad de México.- La actriz, Verónica Castro, recientemente fue entrevistada por Janet Arceo, en dicho diálogo, la famosa salió en defensa de su hijo, el cantante, Cristian Castro.

Hay que recordar, que anteriormente, Cristian fue duramente criticado por las declaraciones que fueron hechas por la conductora de televisión, Yolanda Andrade y Gabriela Bo, quien fue la primera esposa del cantante.

Entre otras cosas, Verónica pidió que estas personas dejaran de hablar de aquello que no conocen y que mejor se enfocaran en sus propias vidas.

El pez muere por su boca, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pende... mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, yo tengo muchas cosas que hacer. Cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso".