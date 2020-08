'El Capi' Pérez hace de las suyas y engaña a fan de Nodal al hacerse pasar por el cantante

Ciudad de México.- El famoso conductor de Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez, es conocido por su excelente sentido del humor frente a las cámaras de televisión, sin embargo, en esta ocasión demostró que fuera de ellas también es así.

Esto luego de que le jugara una broma a una fan del cantante, Christian Nodal, el famoso contó a través de sus historias de Instagram sobre el momento en que esto pasó.

Ahorita aquí en el aeropuerto un compa me pidió una foto, ya me tomé la foto con ese compa y una señora se me acerca, 'oye con el cubrebocas no sé quién eres ¿Quién eres?', entonces le dije, 'soy Christian Nodal' y se emocionó", contó el conductor.