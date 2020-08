Esta actriz rechazaba hacer 'Vecinos' por ser comedia; ahora es de sus mayores éxitos en Televisa

Ciudad de México.- Para sorpresa de los televidentes de Vecinos y en especial de los fieles admiradores de 'doña Lorena', la actriz Ana Bertha Espín reveló que no estaba en sus planes participar en una comedia y que de hecho entró al programa a "regañadientes".

Como es conocido, la producción de Televisa a cargo actualmente de Elías Solorio ha permanecido al aire por 15 años, festiva razón por la cual los miembros del elenco han grabado algunas cápsulas en las que hablan sobre la experiencia de formar parte de un proyecto tan exitoso.

En su turno para tomar la palabra frente a las cámaras, Ana Bertha Espín impactó al confesar que ella no quería ni siquiera hacer el casting para el personaje de 'doña Lorena', pues consideraba que la comedia no era su fuerte después de haber consolidado toda una carrera actoral en el género dramático.

Me llamaron para hacer el casting. Yo no quería hacer programas de comedia porque ya estaba metida en el drama y dije: 'Ay, no, no. Yo no puedo, yo no soy de eso, no es mi rama'. Pues ahí voy y me quedo", expuso en el video.