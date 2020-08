Itatí Cantoral y la exorbitante cantidad que ganó por ser la cruel 'Soraya Montenegro' en Televisa

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los personajes más famosos e inolvidables de Televisa ha sido la cruel villana 'Soraya Montenegro', interpretada por Itatí Cantoral en la telenovela María la del Barrio, lo cual le ha hecho ganar esta exorbitante cantidad hasta este momento.

Ya han pasado 25 años desde que Cantoral se convirtiera en la pesadilla de Thalía ('María') con sus crueles actos, siendo inolvidable su frase "Mald... lisiada", la cual la ha hecho llegar a Netflix en el programa The Orange is the New Black, por lo que sigue ganando bastante.

Te podría interesar: TV Azteca 'hunde' a 'Hoy': Tras fracaso en Televisa, Tania Rincón e Ingrid Coronado 'vuelven' a 'VLA'

Según la revista People With Money la actriz de julio del 2019 a julio de este 2020 la famosa actriz ha amasado una fortuna de 82 millones de dólares, aunque hasta el momento no se ha podido comprobar al 100 por ciento esta información.

Este es el cameó de Itatí en la serie de Netflix.

Te podría interesar: Tras vender hamburguesas para sobrevivir, actriz regresa a Televisa y da fuerte noticia

Fuente: TV Notas