"No se guíen por apariencias": Jessica Cediel sobre su ruptura con exconcursante de 'Exatlón'

Ciudad de México.- Hace un tiempo atrás, los fans de la conductora de televisión, Jessica Cediel, se llevaron una gran sorpresa cuando afirmó haber acabado su relación con Mack Roesch, pues estaban en pleno compromiso.

Aunque poco se ha dicho sobre el rompimiento de esta pareja, ahora, la famosa aprovechó la transmisión en vivo de Instagram con una de sus amigas para abordar el tema.

Lee también: Tras años de soltería, galán de Televisa confirma en vivo en 'Hoy' su nuevo romance

Debo decirles mujeres, que no corran y no se dejen llevar por las apariencias, porque muchas veces una cae por ingenua, entonces yo si reconozco públicamente, que corrí y no me di el tiempo".