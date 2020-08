Participantes de 'Survivor México' explotan y destrozan a galán de TV Azteca

Ciudad de México.- La tensión está al límite en Survivor México pues el famoso reality de TV Azteca se encuentra en la recta final y la competencia entre los participantes cada vez está más reñida.

En el último adelanto que dio la producción se puede ver cuando los integrantes de las tribus explotan y destrozan a su controversial compañero Alex Sirvent.

En el video publicado en distintas redes sociales se puede ver el momento en el que el querido galán de novelas y su compañera Ximena Duggan protagonizan una acalorada discusión.

No me gusta que hablen con subtextos", grita Sirvent a su compañera.

Posteriormente, Alex enfrenta a Lalo Urbina, quien le exige que cambie su tono de voz y forma de dirigirse hacia él.

A mí no me hables así, no te me pongas así", le dice Lalo.