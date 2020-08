Polémica en TV Azteca: El pleito entre Hijo de Octagón y 'Exatlón México' por 'traición'

Ciudad de México.- Hijo de Octagón fue uno de los participantes de la primera temporada de Exatlón México, sorprendiendo con su desempeño en el equipo rojo o de famosos.

Tras dejar la emisión, el deportista decidió actuar de manera legal en contra del reality show y TV Azteca por un pago él argumentó venía en el contrato que se firmó antes de comenzar a grabarlo.

Durante la emisión La Saga, conducido por Adela Micha, el luchado reveló su molestia con los directivos de la televisora del Ajusco.

Me bajaron del tour de medios después del programa y me da coraje que me hayan dado la espalda de esa forma. Salí de programa, cumplí con el programa, con el proyecto al 100 por ciento y ellos no cumplieron conmigo. A la fecha no he recibido ni un centavo, no me han pagado el trabajo que fui a hacer dentro del Exatlón. Estuve esos meses dentro del programa y no he recibido un solo peso”, fueron sus declaraciones en 2018.