Sin trabajo en Televisa, actriz de 'Destilando amor' aclara cómo se gana la vida ahora

Ciudad de México.- Ana Patricia Rojo, reconocida actriz de televisión, teatro y cine que ha participado en múltiples producciones de Televisa, compartió cuál es su nuevo trabajo y aclarar las razones por las que decidió dedicarse ahora a algo muy distinto a la actuación, luego de sus fans mostraran preocupación y curiosidad respecto a su nuevo emprendimiento.

Luego de que participó en una transmisión en vivo de YouTube para el canal TLnovelas, Ana Patricia decidió realizar otro 'live' desde su cuenta de Instagram para así responder más dudas y platicar con sus fans, momento en el que explicó que está iniciando una nueva etapa como empresaria.

Estoy iniciando una nueva etapa en mi vida, que es una etapa como empresaria, que es una etapa en un negocio. Me he asociado con una empresa brasileña maravillosa de productos, y estoy muy contenta, estoy muy muy feliz… Me siento muy orgullosa de esta nueva etapa... Pero entonces de repente surgen varias cosas que quiero aprovechar para aclarar con ustedes", expuso la estrella de telenovelas.

Ana Patricia comentó que muchos han llegado a pensar que se alejará de la actuación debido a que ahora es empresaria, lo cual desmintió por completo.

De repente me dicen 'Ana Patricia, entonces esto que quiere decir que ya no vas actuar', ¡no chicos! Sí, sí voy a actuar", sentenció la artista.

Yo soy actriz, nací actriz, nací encima de un escenario, trabajo desde que tengo cinco años y desde antes ya declamaba y a los 11 meses hacía comerciales, o sea, yo soy actriz, disfruto mucho estar encima del escenario, disfruto mucho trabajar para todos ustedes, tengo historias, anécdotas maravillosas, una carrera, una trayectoria que se ha ido construyendo a lo largo de la vida y si algún día Dios me permite volver a pisar un escenario lo haré muy feliz", agregó.

La intérprete de 'Sofía' en Destilando amor aseguró que sí tiene deseos de participar nuevamente en algún proyecto televisivo, y destacó que su faceta como empresaria no tiene por qué afectar su carrera como actriz.

Me encantaría volver a hacer televisión, por supuesto que sí, yo soy actriz, pero a ver, el que seas actriz no quiere decir que no puedas hacer otra cosa, y el que ahora quiera yo emprender otros proyectos, ser empresaria, tampoco quiere decir que dejo de ser actriz", dijo.

Yo siempre he tenido la inquietud de hacer algo paralelo a la actuación, un proyecto que me llene, un proyecto que me dé la oportunidad de trabajar desde casa, trabajar desde mi celular, desde mi computadora, poder ayudar a otros, me entusiasma profundamente la idea de hacer que otras personas se empoderen", agregó.

Finalmente, la estrella de telenovelas dijo que ella quería aclarar que sí está trabajando en el negocio mencionado, explicando que la empresa a la que se asoció no está usando su imagen únicamente, sino que ella en realidad está liderando un equipo dentro de la iniciativa. Asimismo, Rojo aseguró que no optó por ser empresaria debido a que esté desesperada en medio de la actual crisis.

Esos eran comentarios que les quería yo hacer, sí soy yo, sí lo estoy trabajando y no dejo de ser actriz, y no lo estoy haciendo por una cuestión de desesperación, lo estoy haciendo por una cuestión de amor, amor al proyecto, amor a la empresa, amor a mis productos, amor a desarrollarme y a crecer en otros aspectos de mi vida y sobre todo por amor a la gente que creen mí", finalizó.

Fuente: Instagram @ap_rojo y Univision Famosos