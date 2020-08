¡A volar Belinda! Lupillo Rivera estrenaría romance con jovencita 29 años menor

View this post on Instagram

Pierna o Costilla u2022 u00a1SE DICE QUE LUPILLO RIVERA TIENE UN NUEVO AMOR Y LOS COMPARATIVOS CON BELINDA NO SE HICIERON ESPERAR! Es temporada de derramar miel y la ex de #LupilloRivera #Belinda no pierde el tiempo, comiu00e9ndose a besos a su actual novio #ChristianNodal pero el #torodelcorrido no se quiso quedar atru00e1s y es que cuentan rumores en redes sociales que estaru00eda saliendo con #JoselynLopez una chica mucho mu00e1s joven que u00e9l y con un estilo particular, exuberante y sensual, mientras Belinda es mu00e1s recatada y busca proyectar una imagen menos escandalosa, sin embargo en gustos se rompen gu00e9neros, asu00ed que tu00fa tienes la u00faltima palabra. u00bfMEJORu00d3 EL MODELO O BAJO LA CALIDAD?... Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu