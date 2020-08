Actor de Televisa confiesa en TV Azteca lo duro que fue salir del clóset ¡mientras moría su novio!

Ciudad de México.- El actor y comediante Eduardo España, quien ha triunfado por más de 28 años en Televisa con recordados personajes cómicos y grandes participaciones en proyectos como Otro Rollo, Al derecho y al Derbez y Vecinos se sinceró en TV Azteca y habló de las duras batallas a las que se ha enfrentado en su vida.

En el programa llamado 'En sus batallas', el comediante habló de su vida, su doloroso pasado y las pérdidas que lo han marcado completamente en el camino, como la de su hermana, sus padres y su pareja.

Contó de la trágica muerte de su hermana Rocío de 7 años cuando él tenía 8 en un accidente automovilístico.

Al principio no me cayó el veinte, la veía inerte, con un sudor frío muy pálida", recordó.

Relató que sus padres al principio no le querían decir para que no viviera el duro proceso y que incluso por muchos años "cruzaba las calles y me daba miedo, recordaba esa sensación". Aseguró que después, cuando acudió a terapia, logró resolver esa culpa que tenía por haberle cedido el lugar a regañadientes pues sentía que inconscientemente él y sus hermanos "le habrían cedido el lugar a la muerte".

Recordó sus inicios en el medio artístico, confesando que fue rechazado en muchas ocasiones por su físico.

Me topé con actitudes que estereotipan y señalan quién puede pertenecer a un medio y quién no. 'Tu tipo no vende', 'Se necesita cierto físico'. Me dolió muchísimo. Me tumbó mucho pero después al contrario, piqué piedra y ahora recuerdo esas palabras y digo' ¿No que no?'".

El comediante reveló que el fallecido Héctor Suárez fue su gran inspiración en la comedia y que Eugenio Derbez fue la primera persona que le abrió las puertas en México y fue una gran escuela. Confesó que un parteaguas en su carrera Otro Rollo con Adal Ramones, donde creó el famoso personaje que le cambió la vida, 'Doña Márgara'.

Más adelante, vino la inesperada muerte de su madre por una leucemia fulminante, un 26 de diciembre.

Fue una cosa impactante. Llego, la veo escupiendo sangre y haciendo un ruido que nunca voy a olvidar. No resisto, me salgo y me pongo a llorar. Fue una de las imágenes más impactantes en mi vida".

Dos años después de que fallece su madre, muere su padre de un infarto.

Es terrible. Es una sensación de que se termina la función, estás solo en el camerino. Respirar y sentir: 'Ya no le puedo llamar'".

Finalmente, recordó cómo fue que al fin reconoció que era homosexual y habló públicamente de sus preferencias sexuales.

Pensaba que estaba confundido, que rezando se me iba a quitar. A los 26 años hablo con mis roomies en México y a mi familia. Ya no vivían mis padres. Hubo reacciones de todo, creían unos que estaba confundido".

El comediante reveló que apenas en el lecho de muerte de su pareja, Ranferi Aguilar, fue lo que lo animó a dejarse de miedos y dejar de esconderse ante el público y los medios.

Ranferi, de 23 años, estudiaba diseño de modas y era un apasionado de la fotografía. España le llevaba 12 años pero sostuvieron una relación de casi 7 años de noviazgo, la cual terminó trágicamente en junio de 2012 cuando una neumonía le arrebató la vida a los 28 años.

Fue un golpe muy fuerte, yo nunca había tenido una pareja en forma por tonterías de creer que si abiertamente hablaba de mis preferencias me iban a discriminar. Decía que 'La carrera es muy cruel' o que se iba a prestar a notas amarillistas".

Finalmente, en el lecho de muerte de su pareja, salió del clóset en Twitter:

Hoy dejo de temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Se va @ranferiaguilar la mitad de mi vida y le dedico el amor a lo que hago", escribió en 2012.

Todas estas pérdidas y dificultades, le llevaron a escribir el espectáculo unipersonal llamado Felices y a inspirar a gente para que se atrevan a vivir su vida sin miedo a lo que digan de ellos.

