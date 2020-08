Adamari López es ridiculizada por presumir bajón de peso: "La veo con más tallas"

Miami, EU.- La actriz y conductora Adamari López fue criticada sin piedad por los usuarios de Instagram luego de que publicara un video donde presume que está bajando de peso gracias a un plan fit.

Sin embargo, los internautas rompieron el silencio y aseguraron que están un tanto cansados de ver cómo la puertorriqueña de 49 años presume su vida fitness, pero "nunca baja de peso".

A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) on Aug 21, 2020 at 2:10pm PDT

View this post on Instagram

Estos fueron algunos de los comentarios:

Mmm... no le favorece ese programa porque no pierde nada.”

Y entonces ¿qué pasó? tú no has rebajado ni una libra en todos estos meses, no es por ofender, pero si no vemos resultados en ti nadie va a creer nada.”