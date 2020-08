Conductores de 'SLS' protagonizan tremenda discusión en vivo: "Estoy harta"

Ciudad de México.- Durante la emisión de este lunes 24 de agosto, los ánimos se calentaron entre los panelistas de Suelta la Sopa, específicamente entre Luis Alfonso Borrego y Cristina Eustace, quien estuvo como conductora invitada.

Mientras hablaban de una noticia con respecto a la imitadora de Jenni Rivera, Lucho Borrego lanzó un comentario acerca de Esteban Loaiza, exesposo de Eustace, y provocó la molestia de la cantante.

Se me hace súper mala onda tu comentario y te voy a decir una cosa: yo estoy hasta el gorro que ustedes siempre estén hablando de mi ex. Mi carrera no empezó por él".

Mi carrera empezó en la música, tengo cinco discos y me choca que siempre me estén haciendo esas comparaciones. No se me hace nada padre", comentó la presentadora.