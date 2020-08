Conoce el flow del cantante Chris Almeyda

Ciudad de México. El actor anunció en mayo el lanzamiento de su sencillo Que rebote, con el que debuta como cantante. Con esto, Chris Almeyda está cumpliendo sus sueños dentro de la industria musical, después de probar en el mundo de la actuación, apareciendo en importantes series de Televisa e interesantes telenovelas.

Dijo que es el primero de su familia en incursionar en el medio del espectáculo. Está más que emocionado y lleno de entusiasmo ya que ha sido muy bien recibido por el público y tiene todo su apoyo.

En entrevista con TRIBUNA, compartió cómo ha sido vivir el sueño de convertirse en un cantante. Además, habló de su canción Que rebote, la cual tiene un ritmo muy latino y alegre.

Al comienzo, Chris estudió actuación, a pesar de que en su familia no estaban muy convencidos de la carrera que eligió para su vida. Su formación como actor le abrió las puertas en Como dice el dicho, Un papá a toda madre, Hijas de la luna, Médicos, entre otras producciones.

La vida de estudiante es complicada, ya que se necesita mucha disciplina y después de tres años de haber terminado, se me dio la oportunidad de un casting de Televisa, en la escuela. Me fue muy bien y a raíz de eso he participado en diferentes series y telenovelas”, señaló Chris.