¿De galán a indigente? Así luce Rafael Rojas, actor de Televisa que dejó la fama y quedó en el olvido

Ciudad de México.- Rafael Rojas, originario de Costa Rica, fue uno de los galanes de telenovela más cotizados de la década de los 90’s en México, sin embargo, se retiró del medio y poco se sabe de él.

A los 22 años llegó a México y debutó en Televisa con la telenovela Martín Garatuza en 1986. Luego vinieron las exitosas producciones Quinceañera, Amor en Silencio y Teresa, con Salma Hayek.

Posteriormente, también estuvo en proyectos como María Isabel, Serafín, Amor real, Marina de la noche y Duelo de pasiones. Su último melodrama en Televisa fue Pasión en el 2008 y después se fue a TV Azteca, donde estuvo en Eternamente tuya y Vidas robadas, en 2009 y 2010 respectivamente.

Varios problemas personales también lo alejaron de la pantalla chica. El actor protagonizó un sonado escándalo con su exesposa Milena Santana, madre de sus dos hijas. La semana pasada, quien fuera su compañero en Quinceañera, Ernesto Laguardia, se expresó preocupado por él en una entrevista.

Rafa Rojas no he sabido de él, espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido, hicimos muy buena amistad, con mucho respeto, pero después cada quién agarró su camino", confesó.

Cabe señalar que el comentario sobre Rojas surge luego de que se especulara que el histrión paso de la fama a ser un indigente. En 2016, la revista TVNotas reportó que luego de años alejado del medio, el actor presuntamente vivía como indigente y vagaba por las calles de la Ciudad de México pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura tras arruinar su carrera y caer en las adicciones.

La historia provocó una fuerte sorpresa, pues hasta difundieron fotografías donde se le ve al histrión con un aspecto desmejorado y una imagen totalmente distinta a la que tenía en la televisión. Sin embargo, la actriz y conductora Maribel Guardia aseguró que él estaba feliz viviendo en Costa Rica y negó que eso fuera verdad.

Posteriormente, él aseguró lo mismo y confirmó que no era el de las fotos. Incluso, hasta tomó con humor todo esto pues cuestionó que si cómo era posible que aún a años de haberse retirado, "siguiera vendiendo tanto".

Yo estoy retirado, tranquilo, no entiendo por qué esa revista insiste en meterse conmigo cada cierto tiempo".

En la actualidad, a sus 59 años se sabe que se volvió a casar y que vive tranquilo. Posteriormente sí salieron a la luz más imágenes de cómo luce en la actualidad. El actor sí aceptó que subió bastante de peso y los años lógicamente han cobrado factura, sin embargo, lejos estaría la imagen que difundieron en redes como un supuesto vagabundo.

Tras 8 años de ausencia, hace unos meses reveló para el programa De Primera Mano la verdadera razón por la que dejó el ojo público.

Los ataques que tuve por algunos medios, favoreciendo a mi exmujer, a la madre de mis hijas, me hicieron recapacitar de muchas cosas", manifestó.

Además, confesó que otro de los motivos que lo orillaron a retirarse de la actuación fue una herencia que le dejó su abuelo, con la que se ha logrado mantener estable económicamente.

No tenía necesidad realmente, bendito Dios. Mi abuelo me dejó tierra, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado. Existieron muchas bajezas y vi que no tenía necesidad", comentó.

En otra entrevista para el mismo medio, Rojas comentó que una de las razones por las que se pospuso de nueva cuenta su regreso fue que se enfrentó al acoso sexual al inicio de su carrera y por esa razón afirmó que sí le llegaron propuestas para novelas pero las rechazó.

Recién llegado sí hubo uno que no creía en mi currículum que yo traía de Costa Rica... y me dicen: 'Aquí la mitad de la carrera de un actor se hace en la cama y la otra mitad en escena', y le dije: 'yo venía simplemente a hablar con usted para ver si me interesaba, pero si es así no me interesa, muchas gracias'".

En una de sus últimas declaraciones a la prensa, no descartó regresar al medio del espectáculo si es que le ofrecían un buen proyecto y aseguró que las críticas sobre su peso no le preocupan en absoluto.

Fuente: Agencia México, De Primera Mano, TVNotas y Programa Hoy