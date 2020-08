De luto, Armando González 'El Muñeco' revela triste noticia a su madre

Ciudad de México.- Armando González 'El Muñeco', hace 4 meses anunció de estar infectado junto con toda su familia de covid-19, pero la tragedia empeoró cuando comunicó el fallecimiento de su padre por dicho virus que ha paralizado al mundo por completo.

La familia González decidió no dar a conocer la terrible noticia a la madre de familia de 80 años, ya que se encontraba hospitalizada y débil, y no querían que afectará a su salud.

Tiempo después, 'El Muñeco' contó que él y su familia dieron a conocer la tragedia a su madre recalcando que no fue nada fácil.

Ya lo sabe, ya no podíamos dejar pasar más tiempo sin decirle y fue muy doloroso para ella, lloramos mucho", relató el actor.

A pesar de ello tiene una actitud maravillosa, sabe que tiene 9 hijos que la queremos mucho, también bastantes nietos que la adoran y no nos puede dejar. Ya la hemos visto riéndose, disfrutando la vida porque sabe que este milagro que hizo Dios con nosotros lo quiere vivir y no amargarse, no sufrir", dijo Armando.