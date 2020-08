De Televisa a la 'quiebra': Actriz de 'Destilando Amor' confirma estar en crisis

Ciudad de México.- Este lunes 24 de agosto la revista de espectáculos TVyNovelas sacó a la luz que la queridísima y exitosa actriz, Martha Julia, "está en crisis" y vive una terrible situación económica.

La intérprete de 'Isadora Duarte' en Destilando Amor se sinceró con la mencionada publicación y confesó que hace algunos meses tuvo que cerrar su gimnasio, negocio que era su principal fuente de ingresos.

Martha Julia explicó que además de quedarse sin su negocio, también tiene que lidiar con los problemas con su expareja Salvador Ibarra, asegurando que el actor solo le depositó la mitad en los últimos dos meses.

No ha respetado los días ni la cantidad, es una situación muy difícil, muchos años estuvo pagando sólo dos mil pesos, me las he visto muy duras, lamentablemente, quien la lleva es mi hija".