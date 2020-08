¡Drama en TV Azteca! 'Curvy' se lanza contra excompañero de 'Survivor': "Es machista"

Ciudad de México.- Durante una entrevista exclusiva con el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Zelma Cherem, más conocida como 'Curvy', tuvo la oportunidad de hablar acerca de su experiencia en Survivor México.

A post shared by Zelma Cherem #curvyzelma (@curvyzelma) on Aug 21, 2020 at 6:07am PDT

View this post on Instagram

En dicha plática junto a Gerardo Escareño, la presentadora de TV Azteca confesó que sufrió los estragos de la competencia, específicamente con su piel tras exponerse tanto tiempo a los rayos del sol.

Lee también: ¿Pleito con Belinda? Danna Paola exhibe a coach de 'La Voz' y exige a Televisa que le quiten el veto

Toda la piel, como antes era más blanquita, se me quemó completamente y se me empezó a caer como en cachos. Es mucho el calor que hay, ardía mucho y luego a competir", comentó Zelma.

Asimismo, la también actriz recordó los conflictos que vivió con Francisco Sala, su excompañero de equipo, por la actitud que adoptó a lo largo del reality show y hasta lo calificó como una persona "machista".

Lee también: ¿De galán a indigente? Así luce Rafael Rojas, actor de Televisa que dejó la fama y quedó en el olvido

Tuve una pelea con él bastante fuerte, no sé si se pasó o no en el programa. Él una vez me dijo 'a mí me estás molestando porque está en ropa interior' y me enojé", mencionó la conductora.