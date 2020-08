"Él cobra 100 pesos, yo 100 dólares": Así humilló Palazuelos a Videgaray por también vender saludos

Ciudad de México.- Aunque aseguró que no había vuelto a tocar el tema por caballero, Roberto Palazuelos recordó en una reciente entrevista su polémica con Eduardo Videgaray, momento en el que aseguró que el conductor también vende saludos personalizados a través de una aplicación.

Como se ha de recordar, entre ambas figuras surgió un controversial intercambio de tuits luego de que Videgaray y más presentadores de Qué Importa se burlaron del 'Diamante Negro' por los mensajes que vende en Vibox, un servicio al que han recurrido más famosos.

En una reciente conversación con Adela Micha para La Saga, Palazuelos fue cuestionado sobre por qué le molestaron tantos los comentarios de Eduardo, al grado de que escribió un contundente mensaje en Twitter que se volvió tendencia por la forma en la que se refirió al hermano del conductor, Luis Videgaray.

No, Adela, lo que pasa es que fueron varias, o sea, fueron una, dos, tres, hasta yo ya le iba a marcar a Olegario, yo soy muy amigo de Olegario Vázquez... Ya hasta le iba a hablar y le iba a decir 'oye brother, ya para a tu empleado, porque está cab...", dijo el también empresario a Adela, destacando que ya había recibido ataques verbales contra él.

Ya me calenté cuando vi eso, fue impulsivo, nunca pensé que fuera a ser un trendic topic la verdad", agregó.

Roberto Palazuelos continuó diciendo que el conductor de Qué Importa ya había hecho comentarios sobre él e incluso acerca de su familia, señalando que también le habían molestado sus críticas debido a que asegura que Videgaray también usa ese tipo de aplicaciones para vender saludos personalizados.

Siempre me ha estado freg... desde la serie de Luis Miguel, se mete un poquito con mi familia, entonces ya se ha pasado. Yo lo veía y de repente siempre ha sido como mi cuate, pero ya de repente dije 'este güey ya se está pasando'. Yo no veo el programa, pero veo el Twitter y de repente veo una repetición y sale diciendo de que Palazuelos ya se metió a esta ma... de Vibox, que es una cosa en la que mandas tus mensajes de saludos, no de marcas y eso, pero de saludos", explicó.