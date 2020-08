Enferma y sin trabajo, primera actriz de Televisa reaparece y da dura noticia al borde del llanto

Ciudad de México.- La talentosa primera actriz Raquel Pankowsky de 68 años reapareció muy delgada, con un tanque de oxígeno, careta y cubrebocas luego de estar tiempo alejada de la televisión.

En el video publicado por el reportero Edén Dorantes en su canal de YouTube, la actriz acudió a Televisa a firmar unos documentos y fue entrevistada por la prensa sobre cómo ha pasado la contingencia sanitaria, pues se sabe que padece EPOC, grave enfermedad que la coloca como persona de alto riesgo en esta crisis.

Es mi primera salida. Ando bien, cuidándome mucho (...) Esta es mi primera salida desde marzo, solo fui una vez a trabajar con los Mascabrothers , termino aquí y me regreso rápido y me vuelvo a guardar".

La prensa también le preguntó cómo ha estado de trabajo en esta crisis de salud, la cual ha hecho casi imposible para algunos seguir sus rutinas laborales y realizar lo que tenían planeado. Pankowsky solo comentó que hace meses hizo un programa con los Mascabrothers.

Reporteros le preguntaron qué piensa de que compañeros y amigos suyos como Raymundo Capetillo hayan fallecido víctimas del Covid-19. Al borde del llanto y con la voz entrecortada, comentó:

Ay no, pobrecito, me pudo mucho. Ay no, son muchos compañeros... qué barbaridad".