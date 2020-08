Esmeralda Ugalde de 'Exatlón' roba suspiros desde las playas de Puerto Escondido

View this post on Instagram

Para mi la felicidad no es una meta, algo que buscas alcanzar y lograr en un futuro, para mi la felicidad se da en este momento, aquiu0301 y ahora... Tuu0301 solo tuu0301 decides si abres los ojos y la abrazas o te pasas la vida esperando encontrarla. Se vive ahora, se disfruta ahora , se crea ahora. ud83dudcab #simplelife #benatural #bereal #beyourself