Karely Herrera nos comparte sus secretos de vida

Ciudad de México. Con una gran sonrisa y una actitud sin igual, la actriz, modelo, diseñadora y conductora Karely Herrera les habla a sus seguidores sobre sus mejores tips relacionados a la salud, el ejercicio, cuidado de la piel y la moda en su programa de radio Secretos Compartidos transmitido por ADR Networks México.

La venezolana es una mujer que ha recorrido un largo camino en el ámbito del modelaje, comenzando su carrera en Europa. Además de subir a la tarima compitiendo en fisicoculturismo y siendo número uno, por si no fuera poco, se empapó del tema de diseño de zapatos, bikinis y estudió Cosmeatría.

En entrevista con TRIBUNA, Karely compartió un poco de su vida, sus retos y como ha logrado llegar a donde se encuentra actualmente, trabajo que la tiene más feliz que nunca.

Karely Herrera siempre se sintió atraída por el mundo de la actuación y el modelaje. Cuando se le presentó la oportunidad de modelar en el extranjero, no dudó dos veces en decir que sí. Años después llegó a México para quedarse, donde reforzó sus habilidades histriónicas, además de entrenar su voz con clases de locución y estudiar diseño de zapatos y bikinis, logrando tener sus dos marcas.

Todo en mi vida se ha ido dando, cuando entré a ‘Cuéntamelo Ya’ fue porque la persona que iba a presentar mi colección no iba a poder, entonces me pidió que yo lo hiciera. A la gente del programa le gustó como me desenvolvía y logré quedarme”, compartió Karely.

Tiempo después se dedicó al ejercicio y entró el mundo del fisicoculturismo logrando ganar los primeros lugares. Ahora esto lo mantiene como un estilo de vida pero no lo practica. Hubo una etapa en la que sufrió de acné, por lo cual asistió con especialistas, pero Karely se define como una mujer que le gusta aprender.

Cuando tuve mi problema de acné, quise estudiar Cosmeatría para saber porqué me pasaba lo que me pasaba y así lo he hecho con todo lo demás. Si me gusta y tengo dudas, me gusta estudiarlo, no para ejercerlo, sino para mí, me gusta el conocimiento para mi vida”, expresó.

Al pasar los meses, Karely Herrera abrió su canal de YouTube por donde compartía todos sus ‘secretos’ de belleza, pero por azares del destino lo tuvo que dejar. Ahora es la protagonista de Secretos Compartidos donde toca temas de belleza, pero comenzando desde el alma, ya que si por dentro no estamos felices, por fuera no podremos reflejarlo.

Yo quiero compartir con todas las mujeres que me rodean o siguen, todo lo que a mí me ha pasado, ya sea bueno o malo. No entiendo a esas mujeres que no les gusta compartir, ya no es momento para estarnos guardando las cosas, hay que unirnos, nada nos quita decirle a otra mujer que crema usas o con qué nutriólogo vas”, opinó Karely.

Su programa no va desde un enfoque superficial, sino todo lo contrario, ya que en cada programa acuden especialistas en el tema a tratar, con los cuales el público puede interactuar para resolver sus dudas, comenzando con una introducción por parte de la protagonista, siguiendo con el desarrollo del tema y terminar con la sección de preguntas y respuestas.