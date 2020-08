Maribel Guardia y su 'recadito' a Niruka tras acusar a Edith González de haberla despreciado

Ciudad de México.- Maribel Guardia dijo guardar un recuerdo muy positivo respecto a la convivencia que pudo tener con Edith González y consideró que ella fue la intérprete de Aventurera que más presente quedó en la memoria del público, esto en contraste a lo expuesto por Niurka sobre los maltratos y desprecios que asegura sufrió de parte de la fallecida actriz cuando coincidieron en una telenovela de Televisa.

Conmigo Edith fue una reina, una dama toda la vida, una chica tan inteligente y tan brillante, tan linda, tan distinguida, no sé, es que no puedo más que hablar bellezas de Edith, yo no soy Niurka, Niurka es Niurka, pero mi experiencia con Edith fue muy bonita y la recordaré siempre con un gran cariño y con mucho respeto", dijo Guardia en un encuentro con medios.