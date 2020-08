Netflix 'rechaza' a Meghan y Harry: Por este motivo no se vería a los duques de Sussex en 'The Crown'

Montecito, California.- Ya falta poco para que en Netflix se estrene la nueva temporada de The Crown, para la cual el productor, Peter Morgan, asegura nunca se verá la historia de Meghan Markle y el Príncipe Harry, explicando los motivos por los que él y la empresa concuerdan en que no es necesario incluirla dentro del drama sobre el reinado de la Reina Isabel II.

Creo que te vuelves mucho más interesante con el tiempo. Meghan y Harry están en medio de su viaje, y no sé cuál es su viaje ni cómo terminará. Tengo en mi cabeza una regla de 20 años. Ese es tiempo y distancia suficiente para comprender realmente algo, comprender su posición y relevancia. A menudo, las cosas que parecen absolutamente importantes hoy en día se olvidan instantáneamente, y otras tienen la costumbre de quedarse y demostrar ser históricamente muy relevantes y duraderas", explicó Morgan.

Ante esto Morgan señaló que a lo largo de la historia de la familia real británica hay muchas historias parecidas, no con el mismo final, pero sí con esa clase de problemas, los que se puede usar abarcándolos sin meterlos a ellos y cumpliendo con su regla de hechos históricos que pasaron hace más de 20 años.

Es muy posible, por ejemplo, contar la historia de Harry y Meghan a través de la analogía y la metáfora, si eso es lo que quieres hacer. Existen tantos ejemplos en el pasado, ya sea Wallis Simpson o Edward VII, o Diana y el Príncipe Carlos. En el pasado existen matrimonios complicados. Esposas que se han casado con miembros de la familia real que no se han sentido bienvenidas y que no encajaron. Así que hay muchas historias que contar sin contar la historia de Harry y Meghan", señaló Peter.

Morgan aprovechó para aclarar que no mantiene ningún tipo de contacto con el Palacio de Buckingham, que no ha recurrido a ellos para nada ni ellos lo han buscado para censurar o reclamar cualquier cosa vista en la serie dramática.

Nadie ha intentado corregir lo que hago o censurarme. No quiero tener nada que ver con el palacio y el palacio no quiere tener nada que ver conmigo. Algunas personas podrían decir, ‘Es indignante lo que The Crown se ha salido con la suya', y otras personas podrían decir, ‘The Crown podría haberlo dicho mucho peor'", expresó Morgan.