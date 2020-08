Patricia Manterola roba más de un suspiro al lucir coqueto vestido amarillo

View this post on Instagram

Esta pandemia me ha enseu00f1ado muchas cosas, una de las que mu00e1s le agradezco, es que me ha ayudado a darme cuenta que tengo varios hu00e1bitos que ya no me funcionan y los ha expuesto; Asu00ed como la luz expone a las sombras... Algunos de estos hu00e1bitos, los ha expuesto de manera dolorosa, estos hu00e1bitos inconscientes simplemente los seguu00eda utilizando porque u201cpensabau201d que todavu00eda me funcionaban.... Esta semana quiero empezar a aprender y a practicar conscientemente nuevos hu00e1bitos que me conecten au00fan mu00e1s con mi verdadero ser de paz... Se que donde pongo mi atenciu00f3n es donde va mi energu00eda, y esa energu00eda atrae la abundancia de aquello en donde estu00e1 mi atenciu00f3n... Por eso dicen que cuidemos mucho donde ponemos nuestra atenciu00f3n... Asu00ed que a partir de hoy pondru00e9 mi atenciu00f3n solo en mis nuevos hu00e1bitos y asu00ed los hu00e1bitos que ya no me funcionan poco a poco se iru00e1n desvaneciendo, sin luchar con ellos, sin regalarles mi atenciu00f3n haciendo el proceso efectivo y mucho mu00e1s en paz... Si pones tu atenciu00f3n en la luz, las sombras se desvanecen... u00bfA ti que te ha enseu00f1ado esta pandemia?