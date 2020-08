Pedro Fernández rompe el silencio y revela la verdad respecto a sus "arreglitos"

Ciudad de México.- El querido Pedro Fernández fue blanco de dimes y diretes hace unos días después de que apareciera en una charla con Isabel Lascurain a través de una transmisión en vivo.

Los internautas aseguraron que en el video, el actor y cantante se veía muy diferente y no tardaron en apuntar que este se podría haber sometido a alguna cirugías estéticas en el rostro.

Ante estos señalamientos, el intérprete de 50 años publicó un video mediante su cuenta de Instagram en donde aclara que hasta el momento no se ha hecho ni un solo “arreglito”

Vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé qué, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada.”