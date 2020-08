"Rey sin corona": El mensaje de Alex Sirvent tras quedar fuera de 'Survivor México'

View this post on Instagram

ud835udc46ud835udc56 ud835udc63ud835udc4eud835udc60 ud835udc4e ud835udc54ud835udc4eud835udc5bud835udc4eud835udc5f ud835udc62ud835udc5bud835udc4e ud835udc4fud835udc4eud835udc61ud835udc4eud835udc59ud835udc59ud835udc4e, ud835udc44ud835udc62ud835udc52 ud835udc60ud835udc52ud835udc4e ud835udc59ud835udc4e ud835udc5aud835udc4eu0301ud835udc60 ud835udc54ud835udc5fud835udc4eud835udc5bud835udc51ud835udc52 ud835udc51ud835udc52 ud835udc61ud835udc5cud835udc51ud835udc4eud835udc60. ud835udc3fud835udc4e ud835udc51ud835udc52ud835udc59 ud835udc6fud835udc76ud835udc75ud835udc76ud835udc79. ud83dude4fud83dudc9bud83dudca5. @survivormexico #Reysincorona #survivormx #teamalex #somosteamalex #teamsirvent #altasfrecuencias #milagrosportodaspartes #diosenticonfio #aquiyahora Gracias a cada una de las personas que apoyaron de manera incondicional a Alex ud83dudca5ud83dude4c. @alataquealexsirvent @alexsirventeam @chicaschicmymec @escaleraalcielo_33 @fc_juntoati_alexsirvent @survivor_fans__oselokali