¿Se comió la torta? Evaluna da inesperada sorpresa a Ricardo Montaner

Cuando era chiquito y vivu00eda en la calle Portela 2230 , #ValentinAlsina provincia de #BuenosAires ... en la esquina habu00eda una panaderu00eda ... siempre tuve la fantasu00eda de que mis papu00e1s tenu00edan una panaderu00eda ... @evaluna me sorprendiu00f3 con esto y con un pan relleno de dulce de leche... divino todo... nada eso,volvu00ed a mi niu00f1ez ,a imaginarme la panaderu00eda de la esquina ... #Argentina