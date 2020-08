Tras cancelar estas series, Netflix se gana el rechazo de los fans: "¡Cruzaste la línea!"

Ciudad de México.- Hace varios días, Netflix confirmó que Anne with an E ya no sería renovada para una cuarta temporada debido a un conflicto de intereses con CBC y varios fanáticos explotaron ante la situación ya que aclaman que es una serie muy buena y no merece ser cancelada.

Repentinamente, The Society y I am not okay with this también fueron canceladas cuando tuvieron una excelente aceptación del público y muchos seguidores esperaban la segunda temporada de cada serie.

Netflix ha cancelado i'm not okay with this, the society, Anne with an e, spinning out, pero nos da una tercera pelicula del stand de los besos,y una cuarta temporada innecesaria de élite estoy disgustada... pic.twitter.com/XE3CkMCU3t — Derry GirluD83EuDD8B (@derryxgilmore) August 21, 2020

Cancelan the society y anne with an e pero salió el stand delos besos 2 y va a salir la 3 pic.twitter.com/k0R5ME7fgD — Agus,uD83EuDD8B (@enriqueaguss) August 22, 2020

Otras series que lamentablemente tampoco continuarán con su historia son Insatiable, Spinning Out, Turn Up Charlie, AJ and the Queen, Astronomy Club, Mesías, La facción Octubre, V Wars y Soundtrack.

netflix sigue renovando élite, hace más temporadas innecesarias(lo siento, pero es así) de la casa de papel, siguió con 13rw que tendría que haber acabado en la s1, pero luego cancelan series buenísimas como anne with an e o the society, no lo entiendo la verdad — aroita (@tudesnxda) August 22, 2020

Cancelaron Spinning Out, Anne With An E, The Chilling Adventures Of Sabrina y ahora The Society y Esta Mierda Me Supera

Lo peor es que cancelan estás series con ideas frescas y tramas interesantes PERO VAN A HACER UNA 3ERA PARTE DE EL STAND DE LOS BESOS Y UNA 4TA DE ÉLITE pic.twitter.com/GobF8otEPX — uD835uDE41uD835uDE67uD835uDE56uD835uDE63uD835uDE63 ? ?? (@yonoentiendos) August 21, 2020

Bro yo no se que le pasa a Netflix, anne with an e CANCELADA, im not okay with this CANCELADA ahora the society CANCELADA aaaah dale cancela todas las series buenas pero sigue sacando temporadas de la basura de Élite y Riverdale pic.twitter.com/xzHVVm5Kb2 — Val (@vnxoxox) August 21, 2020

El mayor disgusto de los fans se debe a que Netflix sigue lanzando "contenido basura" como El Stand de los Besos 2, una "temporada innecesaria" de Élite y 13 Reasons Why en lugar de seguir produciendo series "de calidad" que contienen un mensaje más profundo y significativo.

¡¿POR QUÉ TENÍAS QUE CANCELAR THE SOCIETY Y I'M NOT OKAY WITH THISSS NETFLIX?!

Primero Anne With an E, luego Sabrina, Osea que PEDOOO

¡CRUZASTE LA LINEA NETFLIX! uD83DuDE22uD83DuDE21 pic.twitter.com/YkGct3Yvqk — Jesús Pacheco (@Jes_Pacheco15) August 22, 2020

cancelaron anne with an e, también chilling adventures of sabrina, y ahora the society, quiero llorar, voy a llorar pic.twitter.com/GiRyTr3Ubn — uD835uDDBAuD835uDDD2uD835uDDC5uD835uDDCE (@smxawae) August 21, 2020

Fuente: Spoiler y Twitter