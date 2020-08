Tras haber sido rechazado, Carlos Rivera revela lo que tuvo que hacer para entrar en TV Azteca

Ciudad de México.- Carlos Rivera habló en una entrevista sobre lo difícil que fue para él poder entrar a La Academia tras haber sido rechazado varias veces y lo que pensó en ese momento.

Carlos Rivera contó su anécdota cuando fue rechazado dos veces para entrar al reality musical de TV Azteca, en donde sin duda alguna perseveró hasta lograr entrar.

Primero confesó que no contaba con la edad mínima para ingresar que eran 18 años, pero que él tenía 17 y que la primera vez que lo intentó lo rechazaron pero él volvió y logró estar entre los 40 mejores, sin embargo, descubrieron su edad por lo que lo cuestionaron sobre la razón por la que partcipó sin cumplir la edad.

Me dicen al final, 'haber, ¿cómo que tienes 17 años? ¿por qué viniste si sabes que tienes que tener 18?' y dije igual voy y me regresan en la puerta, pero pues no, llegué a la final. Yo no lo iba a saber sino venía, dicen que el que no arriesga no gana y estoy aquí arriesgándolo todo".