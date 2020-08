Tras 'infidelidad', Kimberly Loaiza encara y exhibe al supuesto amante de Juan De Dios Pantoja

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza sorprendió a sus fanáticos con varias confesiones sobre su carrera y su vida persona, agregando algunas cosas de su ex, Juan De Dios Pantoja.

Lo increíble es que Kimberly apareció en el canal de YouTube de Kevin Achutegui, quien supuestamente fue el causante de la ruptura de los influencer por ser parte de una infidelidad que el mismo negó.

Kevin y Laoiza revelaron que no se llevan mal y que no estaban incómodos para que la gente no especulara nada en redes sociales. Ella habló sobre si tendría otro bebé a lo que contestó que no sabía en cuánto tiempo sería. Respecto a volver a grabar con Pantoja para YouTube confesó que no sabía pero que no creía pues no sabe si se sentirían agusto por lo que no cree.

Además se sinceró al decir que hay alguien en TikTok con quien nunca trabajaría por su actitud pero que no podía decir el nombre. Pero más aún dejó con la boca abierta a Kevin cuando dijo que sí había mandado fotos comprometedoras a su ex. Ella fue directa al preguntarle a Achutegue que si le llegó a gustar Juan y mencionó que no, que siempre los respetó.

Otra de las preguntas que omitió y causaron contriversia fue sobre si regresó con Juan a lo que mejor comió un chile pues según ella, es algo complicado de explicar. Cabe mencionar que recientemente Kimberly y Juan De Dios colaboraron en un nuevo sencillo musical que desató esa pregunta.

