Tras rumores de romance, Maripily 'destroza' a exparticipante de 'Exatlón': "Es celoso y tóxico"

Ciudad de México.- Maripily Rivera, exparticipante de Guerreros 2020, dejo muy en claro que no tenía nada más que una amistad con Mack Roesch, exatleta de Exatlón y de Jessica Cediel, señalando que no era su clase de hombre pues no le gusta estar con gente "tóxica", además de exhibir que ella le pagó toda la estancia en el país.

Maripily en una reciente entrevista aseguró que Roesch le estuvo rogando por mucho tiempo hasta que ella le respondió ante la insistencia, pero pese a lo que se rumora de un romance, nada de ello es cierto pues no su clase de hombre, además de que no le pareció que ella le pagó toda su estancia en México, paseos, comida y bebida.

Es guapo y todo, pero no es el hombre que yo acostumbro. Adicional a eso, yo no sabía quién era, porque salíamos y quien pagaba todo era yo. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto?", contó la atleta.

Señaló que intentó buscarle trabajo, pero su falta de español se lo impidió, además de asegurar que él le "faltó al respeto" al grabar un video en su casa, señalando que nunca le pidió permiso y a ella no le parecía pues eso le espantaría a sus verdaderos pretendientes, por lo que le exigió que lo borrara de inmediato.

Me puedes buscar un problema porque la gente va a creer que tú te estás quedando aquí. Nosotros somos amigos y la gente va a pensar mal, tú me vas a espantar a mis pretendientes y en realidad tú no me pediste permiso. Es mi hogar y es una falta de respeto, tienes que borrarlo, lo borró en el momento y después, al otro día cuando se fue para su hogar, lo volvió a postear", aseguró Maripily.

Pero eso no fue todo, ya que concluyó su opinión sobre el atleta, asegurando que varias personas le advirtieron de la clase de persona que era, dejando en claro que en estos momentos de su vida no quería a nadie "tóxico" y "celoso" en su vida, pues a ella le gusta disfrutar de la vida y pasarla bien.

Ya mucha gente me había advertido cómo era Roesch, por lo que no quiero a nadie tóxico en mi vida en estos momentos. Además prefiero disfrutar la vida alejada de celos y problemas", concluyó.

Fuente: Suelta la Sopa