Tras supuesta traición a Frida Sofía, Christian Estrada habla de cómo fue su relación con 'La Guzmán'

Ciudad de México.- Christian Estrada habló sobre cuál cree que es la razón por la que sus exparejas lo atacan y señalan todo el tiempo de ser un hombre que saca provecho de sus relaciones, además de volver a hacer aclaraciones sobre cómo era su relación con Alejandra Guzmán cuando mantenía un noviazgo con Frida Sofía, quien siempre lo ha acusado de haberla engañado con su propia mamá.

Creo que las chavas me ven feliz, contento con Ferka y mienten, el pensamiento de las chavas, me van a querer atacar y decir lo que sea, ¡pues ardidas no!, pero pues yo estoy contento, feliz, con mi relación ahorita y más que nada enfocado en Guerreros y ya terminando pues a ver qué me trae", dijo.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la relación que mantiene con Alejandra Guzmán y si sus hermanos continúan trabajando con la cantante, el joven explicó:

Con Alejandra era una relación de yerno y suegra, pero aparte de eso, ya cuando se acabó nuestra relación yo decidí irme por mi lado, más que nada por los chismes… para serte sincero no sé con quién estén trabajando ahorita… no nos metemos en nuestras carreras… mis hermanos siguen trabajando, me imagino que todavía se hablan, pero ellos tienen su carrera, su chamba, y yo así sí no me meto, y ellos tampoco se meten con la mía".