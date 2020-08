Tras supuesto veto de Televisa, Angélica Vale sufre sensible pérdida: "Te amaré siempre"

View this post on Instagram

Mi Lety... Mi compau00f1era de 12 au00f1os, se me acaba de ir a un lugar mejor... u00a1Te amaru00e9 siempre! u00a1Gracias por tu amor! ud83dude4fud83cudffcud83dude14 Thank you for all your love my dear Lety... I already miss you! Thank you for this 12 incredible years!! ud83dude4fud83cudffcud83dude14