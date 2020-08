Verónica Castro se sincera en los detalles y niega boda con Yolanda Andrade: "Yo nunca quise"

Ciudad de México.- Por primera vez en meses la reconocida actriz, Verónica Castro, se ha sincerado en una entrevista con Janet Arceo, contando detalles de su vida personal y confesando los motivos por los cuales ella nunca quiso casarse, negando una vez más su boda con Yolanda Andrade.

Castro referente al porque no se caso confesó que creía que era muy raro para ella el tener que firmar un papel para confirmar que sí está enamorada, por lo que para ella no tenía ningún sentido y confiaba en que Dios y la Virgen sabían de su amor y no necesitaba nada más.

No se me antojaba. Yo decía, esa cosa es un papelito y esa cosa de por qué bajo las leyes de los hombres me tengo que casar. Si fuera por la iglesia ante Dios y la virgen ella sabe que estoy enamorada de esta persona y que voy a tener un hijo por amor, pero de eso a firmar un papel con un señor que se te para enfrente y después te hace problemas si ya no quieres estar casada pues… No, las leyes de los hombres están como raras", dijo Verónica.

Tras esto dejo de lado la polémica y abrió su corazón para expresar lo duro que ha sido el perder a su madre, revelando que desde hace cuatro años ella ya se había de alguna manera ido tras fracturarse al caerse.

Fue un año muy difícil, a mí me golpeó desde el año pasado, estoy golpeada por ver a mi madre que no se podía mover. Las ganas que tenía de hacer las cosas y que me decía no me da tiempo de hacer las cosas que yo quiero, me estoy yendo, le digo no mamá, ‘no, no’, y fue irremediable. Se fue, es como que te queda un hueco muy raro, esa mamá era muy especial, me manejaba la vida", señaló Castro.

También contó cuales fueron las últimas palabras que su madre le dijo antes de perder la vida, sin poder retener las lágrimas y romper en llanto.

Sus últimas palabras fueron ‘yo a ti como hija tendría que haberte soltado un poquito más la rienda porque no quiero dejarte tan sola’. Estoy muy bien así sola, le di las gracias de que me dejó así y me forzó en muchas cosas, de trabajar… Puras cosas positivas; qué fuerte, era mi mamá, pero fue una gran maestra de vida. Tengo que ser fuerte y salir adelante", contó Verónica.

Finalmente hablo sobre su mayor debilidad, su nieta Rafaella, quien asegura tiene su mismo carácter y espera que pronto acabe la contingencia para poder verla.

Esa canija es mi punto débil, igual o peor que yo, tiene un carácter bien plantado, la gozo. Rafaella y a los otros dos no me los dejan ver y están en Miami y están muy bien, yo espero verlos pronto", concluyó.

Fuente: Radio Fórmula