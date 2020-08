Violeta Isfel confiesa que ella compartió su comprometedora foto en Twitter y que no la hackearon

Ciudad de México.- La actriz, Violeta Isfel, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, confesó que ella fue quien compartió una comprometedora imagen de ella en Twitter.

En su relato, Violeta señala que no hackearon sus redes, al afirmar que solo se trató de unas instantáneas que le tomó su esposo.

Por último mencionó que ya le pidieron que la archivara, sin embargo cuando le den luz verde la volverá a compartir con mucho orgullo, pues no hay nada de que avergonzarse.

Me siento orgullosa de ser esa mujer que soy, también soy esa mujer se..., no la borré, no me hackearon", dijo.