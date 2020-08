Zoraida Gómez habla del duro panorama al que se enfrenta de cara a su parto

View this post on Instagram

Disfrutando cada diu0301a de mi embarazo Con muchos nervios de q ya se acerca su nacimiento Esperau0301ndolo con mucho amor ud83eudd0d Gracias a ustedes por todas sus muestras de carinu0303o, los quiero ud83eudd70 #bebeu0301encamino #zoraida Foto: @iralisbeau