"¿A poco canta?": Marjorie de Sousa presume su sencillo y es destrozada en Instagram

View this post on Instagram

Corran a ver el video oficial de ud83cudf6bu2764ufe0f #MorenitoDeMiAmor ud83cudf6bu2764ufe0f ud83dudc49ud83cudffb Velo en: ud83cudf39VEVO: https://bit.ly/3lpqo5s ud83cudf39TIDAL: https://bit.ly/2YtGOjc ud83cudf39APPLE MUSIC: https://apple.co/3lenhgv #MorenitoDeMiAmorVideoOficial #MarjorieDeSousa @tv_pedromoreno @alepalomera1 @mediaconceptspr @soyjuansolo @gabrielcmusica @_roxanapuente @yeyo_ollyen @enricobompani @julianhairstudio @elcamerinosaloon @beredelarosamakeup @tbcosmotalent @tibyrivas @genesisarodriguez @paulbarris @memomartinez @valverdefitness @peps.fit @danielalonsofoto @desskarada @cocomaxima @adnornelas @chingonxs.mex @nakeddigitalmx @cerveceriadelaptria_wtc @comedordelosmilagros @romar.oficial @productions_a_and_a @ghelguera @rosario.salazardesigner