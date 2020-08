Actriz "consentida" de Televisa revela en 'VLA' que Ginny Hoffman le tenía envidia

Ciudad de México.- Este martes la actriz Usi Velasco brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para revelar los problemas que tuvo con Ginny Hoffman cuando trabajaron juntas en Televisa.

Sin brindar muchos detalles de su rivalidad, Usi comentó que todo ocurrió tras terminar de grabar Anita, la huerfanita y posteriormente Chiquilladas.

Yo no lo esperaba. Lo único que te puedo decir es que no fuimos afines, tuvimos algunos roces. Hay gente con la que tienes química y con Ginny no me llevé nunca".

La actriz aseguró que Hoffman le tenía cierta envidia debido a que en Televisa le daban preferencia y afirmó haber sido una de las favoritas de la televisora.

Yo era muy consentida. No me hizo la vida de cuadritos, pero quizás sí trató. El tema siempre fue envidia, el ‘por qué ella sí y yo no’, pero la vida me fue abriendo las puertas poco a poco", escribió.

Para finalizar, Velasco recordó la razón por la que Ginny no estuvo en el reencuentro de Chiquilladas era porque ella iba a estar presente.

Ginny Hoffman no quiso estar en el reencuentro porque iba a estar yo. A mí me sorprendió muchísimo y me dio mucha risa. Habemos personas que dejamos pasar la vida y hay quienes se quedan ahí por siempre. Es el rencor de ella, no el mío".

Fuente: Venga la Alegría