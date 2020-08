Actriz de Televisa revela que está soltera desde hace 7 años tras terminar con Jorge Aravena

Ciudad de México.- La actriz, Paola Toyos, por medio de una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, reveló que desde hace siete años no ha tenido novio, luego de terminar con el actor Jorge Aravena.

En el amor sola ya desde hace muchos años, me tome mi tiempo y me lo sigo tomando, estoy muy contenta así porque me dedico a mi casa, a mi hijo, amo mi trabajo y estoy como muy relajada en ese aspecto”, dijo.

En su mensaje, ella señala que durante todo ese tiempo estuvo sanando heridas, pues fue difícil terminar una relación de más de 10 años.

No, desde que terminé con Jorge no he tenido novio, fue muy duro y difícil terminar esa relación, estuvimos 10 años juntos y me tomé mi tiempo para sanar heridas, para pensar en mí y estoy muy cómoda así, ahí esta lo complicado. Nos separamos hace más de 6 años”, dijo.

A pesar de todo, ambos se fueron en buenos términos, pues tiene un hijo en común, el cual siempre frecuenta el histrión, al ser parte importante de su vida.

Muy bien, tenemos muy buena relación, estamos muy conscientes que lo más importante para los dos es nuestro hijo. A veces estamos de acuerdo a veces no, pero conforme han pasado los años ya la relación se volvió más madura, ya los pleitos no duran lo que duraban antes, ahora cada quién da su opinión y tratamos de ponernos de acuerdo. La verdad es que hay mucho cariño y yo lo quiero mucho porque me dio lo más grande que tengo en mi vida que es mi hijo”, aseveró.

Fuente: TV Notas