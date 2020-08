¡Adiós 'Exatlón'! Rommel Pacheco sorprende con este inesperado proyecto

View this post on Instagram

Asu00ed se lucha por los sueu00f1os!! La victoria es colectiva ud83dudcaaud83cudffc, este triunfo fue un ejemplo que todos jalando hacia un mismo lado vencemos cualquier obstu00e1culo, y juntos venceremos al #COVID19 Vu00c1MOS Mu00c9XICO ud83cuddf2ud83cuddfd