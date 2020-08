¿Amorío? Conductora de 'Ventaneando' aparece muy juntita con exparticipante de 'La Academia'

View this post on Instagram

Mi querido @erasmooficial muchas gracias por dejarme visitar la montau00f1a, por llevarme a un lugar tan hermoso que me diu00f3 calma y respiro en estos momentos. Gracias por la generosidad con la que tu00fa y la familia nos recibieron. Ha sido un privilegio aprender de ti el trabajo en el campo. Te admiro y te quiero mucho mi querido Conde...