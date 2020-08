Ariana Grande enloquece a todo Instagram con su look y cubrebocas de diamantes: “Diosa”

Estados Unidos.- La cantante, compositora, y actriz, Ariana Grande ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram al publicar una foto recientemente, donde luce espectacular.

La joven celebridad tomo tiempo para ejercitarse y seguir manteniéndose en forma, lo cual lo resaltó en su más reciente publicación, presumiendo los maravillosos resultados.

La intérprete de Thank you next se tomó una selfie, posando con leggings de color gris y un top negro, luciendo hermosa y tonificada.

La pandemia provocada por el coronavirus ha hecho utilizar a todo el mundo cubrebocas como protección, y Grande mostró el suyo cubierto de diamantes.

Fuente: Instagram @arianagrande