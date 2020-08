¿Boda en TV Azteca? Pedro Sola estalla y confiesa si se casó con su novio 30 años menor

Ciudad de México.- El conductor de Ventaneando Pedro Sola utilizó su canal de YouTube para al fin aclarar si se casó con su pareja, un hombre con quien ha estado desde hace 19 años y es 30 años menor que él.

El presentador de TV Azteca empezó contando un poco sobre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en el país y habló sobre las parejas que se casan para obtener beneficios como seguros de vida o créditos.

También tocó el tema de la religión en el matrimonio y cómo antes si una pareja tenía un hijo y no se casaba, todo era diferente incluso en los documentos, además de que eras duramente criticado, aunque ahora es muy común vivir en unión libre y tener un hijo.

Posteriormente, evadiendo el tema, 'Tío Pedrito' tocó el tema de que en algunos países del mundo sigue siendo prácticamente ilegal la homosexualidad y contó la historia de una pareja que él conoce que se casó para obtener beneficios de un crédito, sin embargo, aún sigue casada y están felices.

Al fin, tras mucho tiempo de explicaciones e historias, Pedrito dice a la cámara:

¿Ustedes creen que yo me casé? Can, can, can, can", y de pronto se acabó el video dejando a todos con la duda.