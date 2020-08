Con entrevista a Pati Chapoy, 'El Puma' afirma que conflicto con sus hijas es "capítulo cerrado"

View this post on Instagram

La lecciou0301n del silencio es lo mejor que he aprendido en mi vida. NO responder a ofensas ni difamaciones, quedarse tranquilo. Al estar tranquilo es Dios quien encamina todo a su cause. A mis hijas las Amo, y no me freno al decirlo como acau0301 lo hice. Nunca me gustaron los escau0301ndalos ni los aplaudo, esto ya es Capiu0301tulo Cerrado. Hay que poner altos a todo lo que nos perjudica e intoxique en la vida.