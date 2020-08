Confirmado: Reina Isabel II no regresará al trono y esta es la poderosa razón

Reino Unido.- Tal parece que los rumores de que la Reina Isabel II no regresará a su trono en el Palacio de Buckingham son ciertos, o al menos así lo ha confirmado el medio británico The Sunday Times, quienes han dado la poderosa razón por el motivo que no regresará al menos en lo que resta del 2020.

Como se sabe desde que comenzó la contingencia en el Reino Unido la monarca se ha recluido en el Castillo de Windsor junto a su esposo, el Príncipe Felipe de Edimburgo, con quien hace un par de semanas se fue hacia el Castillo de Balmoral para pasar las vacaciones de verano como cada año.

Te podría interesar: Reina Isabel II viviría difícil panorama: Estos tres 'devastadores' eventos marcaron su semana

Como se sabe después de unas semanas relajadas con la agenda libre paseando por los campos y montando a los alrededores de Balmoral, la reina se regresa a Buckingham para recomenzar con sus deberes reales.

Sin embargo, ahora según las fuentes del medio antes mencionado Isabel II ya no reiniciará su agenda pública y nuevamente se recluirá en Windsor debido a que por su edad es una persona de mayor riesgo si contrae coronavirus, por lo que no volverá a ocupar su lugar en el trono hasta el año 2021.

Te podría interesar: Adiós a la Corona: William y Kate se retiran de sus obligaciones y sorprenden a británicos

Cabe mencionar que hasta el momento el Príncipe William y Kate Middleton han tomado las riendas de la mayoría de los compromisos reales, a los cuales no hace mucho también se sumaron el Príncipe Carlos y Camila Parker Bowles.

Te podría interesar: La terrorífica historia detrás de la nueva mansión de Meghan y Harry en California

Fuente: Quien